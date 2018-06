Anac confirma 58 brasileiros; Jobim visita parentes de vítimas

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou nesta terça-feira, 2, que havia 58 brasileiros (57 passageiros e um tripulante) no voo da Air France desaparecido no oceano Atlântico. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, deve se encontrar à tarde com familiares das vítimas, reunidas no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca.

