Anac confirma dois mortos em acidente no Maranhão A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou que o acidente com o monomotor Cessna 180 matrícula PT-DOJ, na manhã de sábado no Maranhão, deixou dois mortos, um adulto e uma criança. Os corpos, carbonizados, ainda não foram identificados, segundo a agência. A Anac divulgou que a aeronave transportava seis pessoas, socorridas pelo Corpo de Bombeiros, e não sabe informar o estado de saúde dos quatro sobreviventes. O acidente aconteceu por volta das 8h30, logo depois de a aeronave decolar do Aeroporto de Imperatriz (MA). Segundo a agência, a investigação do acidente foi iniciada neste domingo, com técnicos no local, e a documentação do monomotor estava em dia.