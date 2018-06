Anac cria ranking para aéreas A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lançou anteontem uma página na internet em que os passageiros podem avaliar os serviços das companhias aéreas nacionais e internacionais. São 11 quesitos, desde a venda de passagens até pontualidade e serviço de bordo. A soma das avaliações vai gerar automaticamente um ranking popular da qualidade dos serviços. Até ontem à noite, o site www.anac.gov.br/passageiro já havia recebido mais de 2 mil acessos. A Gol/Varig era a única companhia avaliada - tinha 5,8 de média. Para participar, é preciso preencher um cadastro com nome, e-mail e números do RG e do CPF. Com login e senha pessoais, o passageiro poderá alterar sua avaliação e fazer novas votações sempre que desejar. O ranking das companhias pode ser consultado por qualquer pessoa e, segundo a Anac, servirá para orientar os passageiros sobre as melhores e as piores empresas, de acordo com a avaliação dos usuários. A agência esclarece que não pretende usar o ranking para estabelecer nem benefícios nem punições para as empresas. A ideia é que a ferramenta lançada anteontem sirva apenas como uma "enquete popular", segundo a Anac.