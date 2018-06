Anac divulga regras para bagagem em vôos internacionais A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) iniciou nesta segunda-feira, 5, uma campanha para informar novas medidas de segurança para bagagens de mão em vôos internacionais. As mudanças atendem determinação da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) para a proteção contra líquidos explosivos e entram em vigor dia 1º de abril. Ao longo do mês de março serão distribuídos 100 mil folders e dois mil cartazes nos aeroportos com vôos para o exterior. De acordo com as novas regras, o passageiro não poderá transportar líquidos em frascos com capacidade superior a 100 mililitros. Todos os frascos devem ser acondicionados em uma embalagem transparente, completamente vedada, com capacidade máxima de um litro ou 20 x 20 centímetros. Os líquidos conduzidos em frascos maiores do que o permitido não serão aceitos, mesmo que estejam parcialmente cheios. Entre os produtos proibidos estão géis, pastas, cremes e aerossóis. As exceções serão para situações de emergência, como remédios com receita médica e mamadeiras, entre outras, que poderão ser encontradas no site agência reguladora. Tanto os frascos quanto a alimentação a ser consumida por bebês durante o vôo deverão ser apresentadas na inspeção do embarque, separadas da bagagem de mão. Além disso, será imprescindível o porte de prescrição médica ao usuário que necessitar consumir medicamento durante o vôo. A compra de bebidas ou perfumes nos aeroportos está liberada desde que as lojas (free-shops) estejam localizadas depois do ponto de inspeção. No entanto, os recipientes devem permanecer lacrados da decolagem ao pouso da aeronave, com recibo de compra à mostra. As mudanças também valem para os trechos domésticos de vôos internacionais e devem ser divulgadas pelas empresas aéreas e agências de viagens, conforme a resolução de número sete da ANAC, publicada no último dia 1º de março no Diário Oficial da União.