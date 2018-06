Anac estima ocupação de mais de 90% nos voos em dezembro

RIO - A presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Solange Vieira, estimou na tarde desta segunda-feira, 22, que a taxa de ocupação dos voos na segunda quinzena de dezembro será de entre 90% a 95%. "É diferente de outras épocas em que se a pessoa perde o voo, consegue-se realocar. Neste período, a taxa de ocupação vai para o máximo e quase não sobra espaço. Isso gera problemas porque os voos saem praticamente cheios" disse em coletiva no Rio, após se reunir com representantes das companhias aéreas e órgãos do governo.

Solange afirmou ainda que a previsão para o mês de dezembro é de 14 milhões embarques e desembarques. Ela destacou que esta é uma estimativa em que os números só poderão ser aferidos quando as companhias aéreas enviarem os dados para a Anac. O encontro no Rio teve como objetivo definir estratégias para evitar problemas de atrasos de voos no fim do ano.

Entre as medidas anunciadas está a proibição de overbooking (venda de passagens além da capacidade das aeronaves). Solange afirmou que as empresas que praticarem overbooking poderão ser punidas com restrição a autorização de novos voos e fretamentos. "Pode-se congelar autorizações de voo e não permitir fretamentos", disse. Segundo ela, se verificado overbooking, a agência decidirá qual destas medidas será tomada. Ela disse que também há a possibilidade de multa para esta prática, mas considera as restrições punições mais fortes.

A presidente da Anac afirmou que a fiscalização será feita por agentes da Anac nos aeroportos, e disse que o órgão regulador estará atento às reclamações dos passageiros feitas pelo telefone de atendimento.