Anac faz consulta pública para criar escape em aeroportos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) abriu neste sábado, 6, uma consulta pública para a coleta de sugestões destinadas à elaboração de proposta de criação de área de segurança de final de pista de todos os aeroportos do País administrados pela Infraero, prefeituras e governos estaduais. A minuta e a consulta pública estão disponíveis no site da Anac até dia 31 de outubro. Denominadas RESA na sigla em inglês (Runway End Safety Area), as áreas objetivam reduzir o risco de dano à aeronave que faça pouso antes ou depois da cabeceira e facilitar a movimentação de equipes de salvamento e de combate a incêndio. De acordo com a Anac, esse tipo de área é uma tendência internacional. Os Estados Unidos iniciaram o projeto de área de segurança em 1999. Nas pistas mais novas dos aeroportos de Brasília, Cumbica (SP) e Galeão (RJ) já existem área de segurança. As mudanças nos aeroportos vão acontecer gradualmente. Para iniciar a implantação dessas áreas foi elaborada uma minuta com orientações sobre os procedimentos a serem seguidos pelos operadores da infra-estrutura aeroportuária no Brasil. No dia 15 de setembro, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ganhou uma área de escape virtual que diminuiu a pista em 300 metros. A pista principal, que tinha 1.940 metros, passou a ter 1.640 metros de extensão; a secundária ficará com 1.195 metros. A decisão da redução da pista de Congonhas foi feita devido às pressões após o acidente com o vôo 3054 da TAM, que deixou 199 mortos. O Airbus da TAM que deveria pousar na pista principal do aeroporto não conseguiu frear e, após atravessar a pista, se chocou com o prédio da TAM Express. (Com informações da Agência Brasil.)