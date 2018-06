Anac monta sala no Galeão para familiares do voo da Air France

A diretora presidente da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), Solange Paiva Vieira, está a caminho do Aeroporto do Galeão, no Rio, onde os familiares de passageiros do voo da Air France que está desaparecido serão recebidos no Salão Nobre, dentro da sala de administração da Infraero. Ainda não há informações sobre a lista dos passageiros, mas a Anac pretende divulgar por volta das 11 horas, os nomes dos passageiros e tripulantes a bordo do voo AF 447, da Air France.

A companhia disponibilizou números para atendimento aos familiares. No Brasil, os número de contato são para o Rio de Janeiro: (21) 3212-1806, (21) 3212-1884, (21) 3212-1889, (21) 3212-1894; Para todo o Brasil: 0800 881 2020. Na França, o número para contato é 0800 800 812. Parentes fora da França podem tentar em contato pelo número 33 1 57 02 10 55. O site da companhia é http://www.airfrance.com.br/.

A ANAC também disponibilizou dois telefones exclusivos para que os familiares obtenham informações: (61) 3366-9303 e (61) 3366-9307. A Anac ressalta que os telefones são exclusivos para atender familiares dos passageiros deste voo.

Confira a íntegra da nota emitida pela Air France:

"Air France lamenta informar que se encontra sem notícias do voo AF 447 que efetuava a ligação entre Rio de Janeiro e Paris Charles de Gaulle, com chegada prevista às 11h15 da manhã (hora local).

O voo decolou do Rio no dia 31 de maio às 19 horas locais. 216 passageiros estão a bordo. A tripulação é composta de 12 pessoas: 3 tripulantes técnicos e 9 comissários.

Números disponíveis para informação:

Para o Rio de Janeiro: (21) 3212-1806, (21) 3212-1884, (21) 3212-1889, (21) 3212-1894; Para todo o Brasil: 0800 881 2020; Para a França: 0800 800 812;

Para outros países: + 33 1 57 02 10 55

Funcionários da Air France estarão no Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Galeão, localizado no 1º andar do prédio da administração, para dar informações e apoio às famílias.

A Air France divide a emoção e a inquietação das famílias envolvidas. Os familiares serão recebidos num local especialmente reservado no aeroporto de Paris Charles de Gaulle 2 assim como no do Galeão."

(Com Isabel Sobral, de O Estado de S. Paulo)