ANAC notifica Gol por problemas em check-in nos aeroportos do Rio

SÃO PAULO - A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) notificou a Gol Linhas Aéreas a prestar esclarecimentos sobre a falha no sistema de check-in apresentada na manhã desta terça-feira, 2, no Aeroporto Internacional do Galeão e seus reflexos no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Por conta da pane, o check-in teve de ser feito manualmente, gerando longas filas nos dois aeroportos. A situação foi restabelecida por volta das 8h30.

Três voos da Gol foram cancelados, dois no Galeão e um no Santos Dumont, segundo a ANAC. Do total de 46 voos programados, 19 voos no Galeão sofreram atrasos e apenas um no Santos Dumont teve interferência em seu horário.

A Gol informou, através de nota, que a "instabilidade" no sistema de check-in ocorreu devido à migração de seu servidor do setor A do Terminal 1 para o setor B, onde o atendimento da companhia passou a ser realizado, em razão das obras no setor A.

Segundo a companhia, os pontos de rede estavam configurados de forma incorreta. "Em consequência de tais problemas - que não são de responsabilidade da GOL - o check-in foi feito, até o restabelecimento do sistema, de forma manual, houve atrasos em alguns voos e impactos na operação daquele aeroporto até o presente momento", afirma a nota.

A Gol também nega que o problema tenha se refletido no Aeroporto Santos Dumont.

As informações prestadas pela empresa serão incorporadas ao processo de auditoria operacional em curso na ANAC desde outubro de 2012, por conta da instabilidade nos sistemas de check-in de algumas companhias aéreas.