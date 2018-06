Anac proíbe vôo em Caxias. Falta bombeiro A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu anteontem as operações de aviões com mais de 60 passageiros no Aeroporto de Caxias do Sul (RS). O terminal teve o nível de segurança rebaixado do grau 5 para o 3 por causa de uma vistoria que encontrou só um caminhão de combate a incêndios no local - a norma prevê dois veículos. O problema deve ser resolvido hoje. Segundo o Departamento Aeroviário do Estado, 517 pessoas tiveram de ir até Porto Alegre para pegar um vôo rumo a São Paulo. Foi o caso da delegação do São Paulo, que na quarta-feira jogou contra o Juventude, em Caxias do Sul.