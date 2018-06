Anac registra 12 mil reclamações desde início da crise aérea

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou nesta segunda-feira que recebeu desde o início da crise aérea 12 mil reclamações de passageiros sobre cancelamentos, atrasos e remanejamentos de vôos, informa a rádio CBN. Segundo a agência, em média, o passageiro demora em média oito meses para ter sua reclamação atendida. A crise aérea no Brasil começou em 30 de agosto de 2006 após a queda do vôo 1907 da Gol em Mato Grosso, deixando 154 mortos. Desde então, o País teve uma série de problemas no tráfego aéreo, com atrasos em vôos de até 12 horas.