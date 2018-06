Anac suspende empresa ligada a filhos de Erenice

A empresa fazia entrega noturna de serviços postais até 2010, quando perdeu o certificado. A MTA, conforme investigações da Polícia Federal, obteve dois contratos com a estatal para operar o correio noturno, um deles sem licitação, no montante de R$ 60 milhões, mediante pagamento de propina a dois filhos da ministra, que teriam montado na Casa Civil um balcão de lobby. Os dois estão indiciados no inquérito por tráfico de influência e corrupção.

O escândalo, revelado às vésperas do primeiro turno presidencial, ajudou a levar a disputa entre Dilma Rousseff e José Serra para o segundo turno.

Em depoimento à PF, o empresário Fábio Baracat, delator do esquema, confirmou que o empresário argentino Alfonso Conrado Rey estava por trás da propriedade da MTA, como revelou o Estado em setembro de 2010. A lei brasileira proíbe que estrangeiros controlem mais de 20% de empresas aéreas.

A reportagem mostrou que o coronel Eduardo Artur Rodrigues, da Aeronáutica, era testa de ferro de Rey no Brasil. A denúncia levou Rodrigues a pedir demissão da direção de Operações dos Correios.