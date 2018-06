Anac também desconhece reparo A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que já tinha conhecimento do acidente com a aeronave prefixo PR-EJK - O monomotor pilotado pela aluna Danielle Chiazza da Silva - e "está tomando providências" em relação ao caso. A agência diz ter aberto processo administrativo, "o qual pode levar, em última instância, à revogação da autorização da escola EJ". A agência nacional ainda disse desconhecer o acidente com a aeronave de prefixo PT-NKH, mas se comprometeu a apurar a denúncia apresentada. Afirmou que, se comprovada, serão tomadas ações em relação aos operadores (piloto e examinador) e ao aeroclube.