Anac vai estudar espaço entre poltronas, diz Jobim

Em depoimento à CPI do Apagão Aéreo no Senado, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou que o setor aéreo deve privilegiar os passageiros, não as empresas aéreas. Segundo ele, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), vai fazer um estudo do espaço entre as poltronas, que deverão seguir o tamanho médio do brasileiro. Jobim pede mais investimentos para o Ministério da Defesa Infraero e Anac prestarão contas a cada 15 dias, diz Jobim À CPI, Jobim diz que havia excesso de operações em Congonhas Jobim defende aumento de multas para aéreas O ministro determinou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) um estudo sobre a recomposição vital dentro dos aviões, atendendo o interesse do cidadão e não a necessidade das empresas de carregar mais passageiros. "Os espaços entre as poltronas estão reduzidos", disse o ministro, contando que com seu 1,90 de altura tem dificuldade para se acomodar nas poltronas dos aviões. Segundo ele, o aumento da capacidade de vôos no Brasil foi menor que o crescimento da demanda, o que fez com que sumissem os aviões menores e os vôos regionais e as companhias aéreas passaram a usar aviões maiores, mais "comprimidos". Ele explicou que sua determinação é para que sejam respeitadas a estatura média do brasileiro.