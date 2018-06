ANÁLIA FRANCO: time dos sonhos Aniversário: o empreendimento vai completar dez anos em novembro. Presente: até julho, 80 lojas serão abertas, entre elas a Calvin Klein Enquanto prepara a celebração do décimo aniversário, o Anália Franco já divulga uma lista de convidados ilustres. Até julho, 80 lojas serão inauguradas, entre elas Le Lis Blanc, Osklen, Calvin Klein, Lacoste, Adidas, Mandi & Co., Starbucks, VR e Animale. Tudo para manter a pompa de shopping mais luxuoso da zona leste e, claro, não perder a liderança entre o público A e B da região. As novas marcas vão entrar para um time galáctico, composto por Zara, Triton, Colcci e Collins, que não dá confiança para as tradicionais redes de varejo e seus preços mais populares. E como se pode perceber, a futura escalação não privilegia só as mulheres - há variedade de lojas boas (e caras) para homens e crianças. Na ala de serviços, além de costura e sapataria, o Laboratório Fleury facilita a vida dos clientes. Para quem busca diversão, os jogos eletrônicos do Kids Center e as nove salas de cinema, sendo uma com projeção 3D, cumprem bem o papel. Fundação: 9/11/1999 Área: 18.839m2 Lojas: 236 Salas de cinema: 9 Vagas: 4.134 Estacionamento: R$ 4 (4 horas) 3 Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé, 4003-4133. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). www.shoppinganaliafranco.com.br Dê um desconto Caminhar pelos corredores largos do Anália Franco é ter a certeza de encontrar mulheres elegantes, de salto alto e cheias de sacolas. O ambiente tranquilo conta com orientadoras que, além de informar, se oferecem para acompanhá-lo ao local onde você deseja chegar. Um mimo que poucos shoppings têm. Só é preciso dar um desconto nesta fase de obras, já que há trechos interditados dos corredores e andaimes entre os andares. Nada que prejudique o passeio. A não ser que você dê o o azar de entrar num dos banheiros antigos, que merecem mais cuidados em limpeza e manutenção. No dia da visita do Guia, o espelho estava sujo e a máquina de papel não funcionava. Dúvidas e reclamações Shopping chique tem de ser impecável em todas as áreas, especialmente aquela cuja função é tirar as dúvidas dos visitantes e receber suas possíveis reclamações. Por isso, em outubro do ano passado, o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) foi reformulado e seu ambiente redecorado para ficar mais aconchegante e charmoso. Somente em 2008 foram 10.297 atendimentos. De todas as ocorrências, o serviço de achados e perdidos foi o mais solicitado, com 4.815 registros. Manobrista amigo Está difícil encontrar vaga de idoso ou deficiente? Use o valet. Nesses casos, o serviço pode ser usado sem pagar nada além da tarifa normal do estacionamento. No rádio e na praça O projeto ?Grandes Encontros?, parceria entre a Rádio Eldorado e o Anália Franco, já é tradicional. Shows grátis ocorrem há sete anos na praça de eventos, que já recebeu nomes como Lobão (foto), Elza Soares, Zeca Baleiro, Pato Fu e Seu Jorge. Algumas apresentações, como a de Maria Rita, em março, chegam a atrair até 8 mil pessoas. A programação acontece uma vez por mês, sempre aos domingos. Joias que custam caro Brilhante Os diamantes podem ser os melhores amigos das mulheres, mas alguém tem de apresentá-los. No Anália, há sempre uma joalheria por perto, como a Lauzi, Montecarlo e Vivara. Se as joias não fizerem os olhos brilharem, o olfato pode servir de guia até os perfumes importados das lojas L?Ocitane, M.A.C. e Mahogany. Descartável Chegou a hora de amamentar ou trocar a fralda do bebê? Basta recorrer ao simpático Espaço Família, onde recepcionistas trajando roupas coloridas dão todo o apoio necessário. Os banheiros masculino e feminino também contam com trocadores individuais.