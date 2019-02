Análise: A marca incorreta do inevitável

A expressão “tragédia”, usada em situações como essa e em outros desastres resultantes da negligência ou omissão humana, não deveria ser tão elástica. Do ponto de vista conceitual, tragédia é tudo que nos ocorre e que não poderíamos impedir, por estar além das forças humanas: tsunami, terremoto ou tufão. Na Filosofia, tudo o que poderia ter sido evitado ou resultou de descaso ou equívoco humano é um “drama”, e não tragédia. Um terremoto é trágico, mas a ausência de meios de alerta e proteção em algumas áreas do planeta é dramática; a seca inclemente ou o deserto é uma tragédia, mas a fome e a sede para alguns é dramática...

A ideia de tragédia neste caso traz a marca incorreta do inevitável, reduzindo as responsabilidades de quem, de fato, as tem. A sequência dramática - Brumadinho, episódios de feminicídio e o Flamengo - resulta de um adensamento de situações anteriores. Por se originarem em descasos e descuidos, poderiam eclodir de modo mais imediato, e, por isso, estão mesmo acontecendo, mais por ser possibilidade causal, marcada por coincidências negativas, do que uma fatalidade sem autoria.

* É FILÓSOFO E EDUCADOR