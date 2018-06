Análise detecta lote de Toddynho com acidez de produtos de limpeza

SÃO PAULO - Após 29 notificações de pessoas registradas até a última terça-feira, relatando problemas como irritações e lesões da mucosa da boca ao ingerir o achocolatado Toddynho, em Porto Alegre e região metropolitana da capital do Rio Grande do Sul, a fabricante do produto, a Pepsico, admitiu existir falha no envasamento do produto. A empresa realizou análises e constatou em laudos analisados pelos Laboratório Central (Lacen) divulgados hoje que, entre os 13 lotes recolhidos, o pH do produto era de 13,3, alcalino, equivalente ao de produtos de limpeza como soda caústica e água sanitária. O índice é considerado muito alto para alimentos, que têm valores próximos a 7.

Segundo a assessoria da empresa, a falha no envasamento aconteceu apenas em 80 unidades do achocolatado, produzido na unidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ainda de acordo com a assessoria, o problema ocorreu nas unidades de 200ml do achocolatado do lote com numeração de L4 32 05:30 a 06:30, todos com validade de 19/02/2012.

Já a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul afirma que alguns dos consumidores que notificaram seus casos informaram terem consumido produtos de outros lotes, que ainda não foram analisados, e orienta quem tem o achocolatado em casa a aguardar que a investigação indique quais os lotes adequados e inadequados ao consumo.

Os casos ocorreram nas cidades de Porto Alegre, com nove, e Gravataí, na região metropolitana da capital gaúcha, com seis. As outras 14 notificações foram feitas em dez municípios de diversas regiões do Estado.