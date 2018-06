Análise: Fogo cruzado atinge jovens e mostra face mais aguda da crise

Quando vemos casos como o de uma criança baleada em um assalto e o de um adolescente atingido durante incursão policial é que percebemos o quão banal a vida está no País. Mais: como vivemos em situação de abandono, reféns do medo e no meio do fogo cruzado. Olhando para isso, é natural que perguntemos: então não há saída? Claro que há, isso só mostra as consequências de se pensar em resolver a violência com mais violência.

+ Rio tem novos confrontos, 3 mortes e mais medo na Linha Amarela

O Rio é a face mais aguda de um problema crônico no País. Não há nenhum Estado onde o cidadão se sinta completamente seguro. O que o ministro da Defesa chamou de falência do sistema é a incapacidade nacional de pensar em um modelo que, ao mesmo tempo em que ofereça direitos à população, faça frente à dinâmica do crime organizado.

+ No 1º mês do ano, Rio de Janeiro tem mais de 600 tiros

Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança de 2017 mostrou que um terço da população brasileira diz ter conhecido alguma vítima de assassinato. São pessoas que tentam sobreviver à tragédia das mais de 60 mil mortes violentas no País por ano. Não é só um problema daquelas que morrem, mas também dos que sobrevivem e tem de lidar com essa realidade.

*É diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública