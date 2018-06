Análise: Internet não é ‘terra sem lei’ para crimes

O crime de racismo é inafiançável e tem lei específica. Ele se caracteriza por uma ofensa vinculada à etnia da pessoa, que pode ser disseminada tanto no mundo real quanto no virtual. O mundo virtual é uma continuidade do real, não há mais separação entre offline e online. Os crimes que acontecem no meio eletrônico nada mais são do que os mesmos crimes praticados no mundo real, mas com novas ferramentas.

É preciso lembrar também que quem compartilha conteúdo ofensivo na internet pode ser penalizado como coautor, porque está ampliando a difamação.

Pode-se ter a falsa impressão de que a internet é um mundo sem lei, mas não é assim. Um crime praticado atrás de um computador não garante que se permanecerá impune. E cada vez mais temos meios de encontrar os autores.

GISELE TRUZZI É ADVOGADA ESPECIALISTA EM DIREITO DIGITAL