Análise: Lavagem de dinheiro de facções está ligada ao aumento da atividade criminosa

A necessidade de realizar a lavagem de dinheiro surge a partir do momento em que a organização criminosa começa a receber um volume muito grande de recursos, como consequência das atividades que desenvolve ilegalmente, como o tráfico de drogas. Então, isso vai estar presente sempre que o crime deixar de ser casual ou pessoal e assumir uma característica estruturada. A lavagem está ligada ao aumento da atividade criminosa.

O que está acontecendo agora é que, com a tecnologia, o dinheiro se movimenta de maneira muito mais fácil do que era antes. O recurso que está aqui pode ser enviado para outro Estado, subdividido em empresas e reenviado para outra localidade, dificultando o rastreio. Então, a tecnologia é um fator essencial para realização da lavagem. Não existe mais o cenário retratado por filmes americanos antigos ou o que acontecia com Pablo Escobar de se movimentar quantias enormes de dinheiro de maneira escondida, enterrar o dinheiro no chão. O aparelho celular faz o dinheiro sumir e aparecer em outro lugar instantaneamente.

E o Estado está sempre atrás na corrida contra os novos meios desenvolvidos pelos criminosos. É natural que seja assim. Eles mudam e precisamos ir atrás de novas armas, não de fogo, mas de instrumentos tecnológicos para alcançá-los. E isso consome recursos e é marcado pela dificuldade.

Isso se torna claro quando notamos que a atividade investigativa é a única em que o Estado desenvolve contra alguém, e não a favor. Explicando: a Saúde é oferecida em prol das pessoas, assim como a Educação. Quando envolve um crime, o Estado está no lado contrário e há muito mais dificuldade em se desenvolver uma ação eficaz.

Mas, assim como o combate à lavagem de dinheiro é importante no combate às facções criminosas, penso que isso não pode ser desenvolvido sem atenção simultânea à base dos esquemas. Se o esforço investigativo for dedicado ao topo, a base sempre vai continuar arrecadando. Se o topo for esquecido, o dinheiro sempre vai circular. É necessário, então, uma abordagem em todas as frentes porque aquela ponta que sobrar livre nessa história vai fazer com que a organização criminosa cresça novamente.

*É PROCURADOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO E AUTOR DO LIVRO LAÇOS DE SANGUE, A HISTÓRIA SECRETA DO PCC