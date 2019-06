Análise: Não se deve ludibriar Congresso e Justiça em regras sobre armas

Todas essas mudanças - nas regras do porte e posse de armas - precisam ser feitas pelo Congresso, por um projeto de lei, e não por um decreto, exatamente para que sejam discutidas com a sociedade. Não é meramente uma questão formal, mas há claramente a necessidade de discutir essas regras com a população.

Nesses textos que foram sancionados pelo presidente já foram constatados vários erros. Se o processo legislativo estivesse sendo seguido, as chances de erros e recuos como os que estamos vendo seriam menores porque o assunto seria debatido com especialistas, entidades, ONGs e diversos pontos de vista seriam colocados e levados em consideração.

Seguindo o trâmite de um projeto de lei, se discutiria previamente todas essas questões que agora estão sendo criticadas e alteradas a todo momento pelo governo. Durante a discussão de um projeto de lei, se decidiria por exemplo quem vai poder ter o porte, em que situações, que tipo de arma, etc.

Ao não seguir o processo correto, já tivemos erros graves. É o caso do primeiro decreto que autorizou a aquisição de fuzil. Agora, o novo texto libera uma enorme quantidade de munição. É uma contradição e imprudência. Quem compraria esse volume todo apenas para uso próprio? Abre brecha para que o mercado negro seja abastecido, colocando ainda mais munição nas mãos da milícia e de facções criminosas.

Outra situação bem grave na decisão do governo é que o decreto foi revogado às vésperas de um julgamento e da apreciação da Câmara. Me parece uma tentativa clara do governo de driblar os poderes Legislativo e Judiciário no cumprimento de suas obrigações, que atuam como mecanismos de controle do Executivo. É muito grave a utilização dessa estratégia já que impede o livre exercício desses poderes. Se ele continuar agindo reiteradamente dessa forma, ludibriando a ação das outras esferas, pode se configurar até crime de responsabilidade.

* COORDENADOR DO MESTRADO EM GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS DA FGV-SP