Análise: Por uma abordagem interdisciplinar e integrada

Ima Vieira, Ecóloga e pesquisadora do Museu Paraense Emílio Goeldi

Ao longo do tempo muito pouco se investiu em conhecimento, ciência e tecnologia na Amazônia. Desconsiderou-se também os saberes locais e o comprometimento desses povos. Adotou-se um modelo econômico meramente extrativo e dominado por interesses exógenos, que tem reproduzido degradação ambiental e pobreza, com implicações ecológicas, econômicas e sociais graves.

Foram os povos indígenas que identificaram os possíveis usos de cerca de 3 mil espécies de plantas. E para as cem espécies mais úteis investiram no seu manejo e cultivo. É possível uma revolução tecnológica baseada na biodiversidade amazônica.

Os cientistas perceberam que a complexidade dos problemas ambientais da Amazônia exige uma abordagem interdisciplinar e integrada para a busca de soluções.

A Igreja Católica está se propondo a ser uma das vozes que “despertem” e transformem o nosso relacionamento com a Amazônia, e com o planeta como um todo, em vários níveis, do pessoal ao internacional.

É preciso agir o mais rápido possível, pois a destruição da Amazônia e as mudanças climáticas andam mais rápido do que nós, cientistas.

