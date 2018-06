Em noite violenta, sete homens são assassinados em Ananindeua

SÃO PAULO - A cidade de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, registrou sete assassinatos na noite desta terça-feira, 4, durante ataques de criminosos em motocicletas.

Em uma das mortes, no bairro 40 Horas, um mototaxista foi chamado para fazer uma corrida. Quando chegou ao local, foi assassinado e sua motocicleta, roubada. Outros três jovens foram mortos no bairro Curuçambá após criminosos passarem em uma moto e atirarem. Já no Distrito Industrial, dois homens foram assassinados a tiros, mas em locais diferentes.

A polícia investiga os casos. Um investigador que pediu para não ser identificado informou que a violência na cidade está "muito forte". Em janeiro, por exemplo, houve um dia com 30 homicídios.