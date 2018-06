Anastasia assume e já dá aumento a servidor

O governador de Minas, Antonio Anastasia (foto), tomou posse ontem e anunciou que seu primeiro ato no comando do Executivo seria sancionar o projeto aprovado pela Assembleia que concede reajuste de 10% a partir de 1.º de maio a 121 carreiras. Serão beneficiados cerca de 900 mil servidores da ativa, inativos, antigos apostilados e titulares de cargos em comissão do Estado. A autoria do projeto de lei é do ex-governador Aécio Neves (PSDB).