Anastasia conversará 'com todos' Nos primeiros passos para formar sua equipe, o governador reeleito em Minas, Antônio Anastasia (PSDB), deixou aberta a possibilidade de abrir espaço inclusive para o PMDB, do senador Hélio Costa, seu adversário na corrida eleitoral . Ele recebeu ontem as bancadas federal e estadual do PSDB e encontra-se hoje com deputados estaduais do PMDB, que deixaram o bloco que formavam com PT e PCdoB na Assembleia. Com a derrota em outubro, o grupo já começou a flertar com Anastasia e deve integrar sua base de apoio. "Não se discutiu a questão de colocações nem de nomes", garantiu Anastasia após o encontro dos tucanos. "Faremos isso no meio de dezembro". Sobre os peemedebistas, afirmou: "Não fechamos nenhuma porta, vamos conversar com todos".