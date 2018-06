Anastasia venceria no 1º turno em MG

O candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, Antonio Anastasia, consolidou-se como líder na corrida estadual e venceria no primeiro turno se a eleição fosse hoje, segundo pesquisa Ibope/Estado/TV Globo.

Anastasia tem 42% das intenções de voto, contra 34% de seu principal adversário, Hélio Costa (PMDB). Em uma semana, a distância entre os dois oscilou de nove para oito pontos porcentuais.

Descontados os votos brancos e nulos, além dos eleitores indecisos, o tucano tem 53% dos votos válidos. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter a maioria absoluta dos válidos - pelo menos 50% mais um.

Hélio Costa, apoiado pelo PT e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aparecia como líder até a pesquisa de 21 de agosto. Nos levantamentos posteriores, apareceu em situação de empate, até cair para a segunda colocação na semana passada.

Vice-governador até a renúncia de Aécio Neves (PSDB), que em março deixou o Palácio da Liberdade para se candidatar ao Senado, Anastasia foi impulsionado pela força eleitoral do antecessor e pela avaliação positiva de seu governo.

Para 57% dos mineiros, a atual administração Anastasia é boa ou ótima. Apenas 4% consideram o governo ruim ou péssimo.

O candidato do PSDB se distancia mais de Costa entre os eleitores com renda familiar superior a cinco salários mínimos - tem 51% a 33%. Entre os mais pobres, com renda de até um salário mínimo, há empate técnico (33% para o peemedebista e 31% para o tucano). Na capital, Belo Horizonte, Anastasia lidera por 47% a 25%.

O governador também está em primeiro lugar no quesito expectativa de vitória: para 45%, ele tomará posse novamente no dia 1.º de janeiro. Outros 28% apostam na vitória de Costa.

Presidência. A pesquisa do Ibope revela ainda que, em Minas, a petista Dilma Rousseff permanece em primeiro lugar na corrida presidencial. Ela tem 51% das intenções de voto, contra 25% do tucano José Serra.

Há uma semana, a petista liderava por 52% a 23%. Os números atuais repetem o quadro verificado nas pesquisas de 27 de agosto e 3 de setembro.

Apesar de Anastasia apoiar Serra, a maior parte (49%) dos eleitores do candidato tucano ao governo prefere votar em Dilma. Entre os eleitores de Costa, dois terços apoiam a presidenciável do PT.