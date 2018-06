Anchieta e Imigrantes já registram tráfego normal Após uma manhã de domingo agitada, o complexo viário Anchieta e Imigrantes apresenta tráfego normal nos dois sentidos, com boas condições de visibilidade ao motorista. A Ecovias, concessionária responsável pelo sistema, informou que, até o momento, já passaram pelo pedágio cerca 396 mil veículos, de uma expectativa de 400 a 530 mil veículos. Descem ao litoral, em média, três mil veículos por hora, informou a Ecovias. As duas rodovias já estão no momento em operação normal, no esquema 5 por 5, com três pistas na Imigrantes e duas na Anchieta em direção ao litoral. Por volta das 20h de hoje será implantada a operação subida, no esquema 2 por 8.