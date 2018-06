Anchieta foi bloqueada de novo na noite de ontem Após um dia abafado, a chuva voltou a cair forte no ABC. No entanto, em intensidade menor do que a de terça-feira, quando a região ficou ilhada. A Estrada das Lágrimas e a Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, tinham pontos de alagamento em toda a extensão, após as 19 horas. O Córrego dos Meninos, no limite de São Paulo com São Bernardo do Campo, voltou a transbordar ontem à noite, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) e, às 19h30, a pista central da Via Anchieta foi bloqueada, por conta do transbordamento do Ribeirão dos Couros. Em São Bernardo, os pontos mais críticos eram no limite com a capital. E muito do lixo que havia sido retirado da Avenida dos Estados voltou a cair sobre a pista. "Depois do temporal de terça, que manteve a equipe trabalhando durante toda a madrugada, estávamos preparados para outra noite dura", informou um dos bombeiros do 8º grupamento de São Caetano do Sul. Segundo ele, o número de ocorrências em dias de chuva forte supera em mais de duas vezes o de dias normais. "E são ocorrências mais difíceis de atender, pela dificuldade de locomoção e resgate." FAXINA Muitos lojistas passaram a tarde limpando vitrines e calçadas e revisando os "contentores" - placas de metal que servem para impedir a entrada da água. "A chuva está fraca mas, mesmo assim, assusta", conta José Uematsu, gerente de um posto de gasolina na Avenida Faria Lima, em São Bernardo. "Terça-feira só conseguimos buscar minha neta na creche às 23 horas, porque aqui ao redor estava tudo alagado", diz. O posto, que fica ao lado do Poupatempo da cidade - em uma região mais alta - não chegou a ficar coberto pela água. "Muita gente passou a noite aqui. É triste, mas vendi muita gasolina para quem estava parado, gastando combustível", afirma o gerente. Já ontem o movimento foi fraco no posto. "As pessoas ficaram com medo de sair de casa."