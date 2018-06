Andarilho é morto a pauladas em Sertãozinho A Polícia Civil de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, está investigando a morte do andarilho Carlos Lima Roberto, de 41 anos, ocorrida na manhã desta sexta-feira, 23, no bairro Nova Sertãozinho. Roberto, que tinha problemas mentais, foi atingido na cabeça por pauladas. Um pedaço de pau foi encontrado ao lado do corpo, que estava a poucos metros da Delegacia Seccional do município. A família da vítima ficou chocada com o crime.