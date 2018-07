Andarilho é morto com golpes de podão no interior de SP O corpo do andarilho Aníbal dos Santos foi encontrado ontem à tarde em um galpão da antiga estação ferroviária da Fepasa, em Pitangueiras, na região de Ribeirão Preto. Ele foi morto com golpes de podão - espécie de foice utilizada para podar árvores. O autor do crime ainda incendiou o galpão. Segundo a polícia, o crime pode ter ocorrido na madrugada de sábado. Um lavrador o encontrou o corpo de Santos e informou à polícia que outros três andarilhos moram com a vítima. A polícia procura essas pessoas, que podem ter relação com o crime e desapareceram.