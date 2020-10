André Fran estreia coluna no 'Estadão'

O jornalista André Fran é o mais novo colunista do Estadão. Em textos quinzenais, ele irá mostrar como o mundo lida com assuntos comuns à realidade brasileira. Para isso, vai lançar mão do repertório adquirido em seu amplo histórico de viagens, que inclui experiências em países como Coreia do Norte, Arábia Saudita, Irã e Iraque. "O objetivo é colocar as questões nacionais que às vezes são debatidas com paixão e de forma polarizada, mas que, quando colocamos no âmbito global, conseguimos analisar com distanciamento", declara.

Diretor, escritor e palestrante, Fran é cofundador da BASE#1 Filmes, que já produziu conteúdo para diversos canais de televisão do Brasil. Entre as suas produções mais conhecidas, a série Não Conta lá em Casa, exibida no Multishow, mostrou viagens a destinos insólitos e originou, em 2013, um livro de mesmo nome pela editora Record. Na GloboNews, o programa Que Mundo É Esse? já completou dez temporadas.

Como não poderia ser diferente, a pandemia do novo coronavírus é o tema de sua coluna de estreia, nesta sexta-feira, 2. O texto mostra como as pessoas que fazem festa no Leblon podem aprender com a experiência japonesa de combate à covid-19. "A ideia dessa primeira coluna é ser um embrião para os leitores entenderem a proposta; para percebermos como nossas atitudes podem parecer normais e corriqueiras, mas, ao compararmos com outras culturas, questionarmos se é mesmo o jeito ideal", explica Fran, que estava no Japão quando a crise sanitária eclodiu.

Sobre a contribuição com o Estadão, Fran afirma estar muito feliz com o novo desafio e acrescenta: "Todos os projetos que faço têm uma função social por trás. Tento acreditar que dá para fazer diferença levando informação de qualidade ao público".