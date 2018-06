Andrea Matarazzo é vítima de assalto em SP O secretário das Subprefeituras e subprefeito da Sé, Andrea Matarazzo, foi assaltado na manhã de hoje na rua Espanha, região dos Jardins. Ele caminhava com a esposa por volta das 11 horas quando foi abordado por uma dupla armada com pistolas automáticas. Os bandidos levaram somente um relógio do casal. O secretário registrou um boletim de ocorrência no 78º DP.