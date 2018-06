Andrei Netto: 'Senti o vento soprando no meu rosto pela 1ª vez em 8 dias' O enviado especial do Estado ao oeste da Líbia, Andrei Netto, disse em entrevista nesta quinta-feira, 10, que ficou incomunicável em uma prisão nos arredores de Trípoli nos oito dias em que esteve preso. De acordo com o repórter, ele e o iraquiano Ghaith Abdul-Ahad, enviado do jornal britânico The Guardian, foram presos na cidade de Sabrata, enquanto tentavam chegar à capital líbia. O brasileiro foi obrigado a deixar o país para ser libertado. Netto diz não ter sido agredido fisicamente na prisão, mas sofreu psicologicamente com o isolamento. "Fiquei isolado sem poder ver a luz do sol. Senti o vento soprando no meu rosto pela primeira vez em oito dias", disse o jornalista após a libertação. Ele está abrigado na casa do embaixador brasileiro na Líbia, George Ney Fernandes.