Aneel multa Furnas pelo apagão de novembro de 2009

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu aplicar multa de R$ 53,7 milhões à estatal Furnas, por conta do apagão que atingiu 18 Estados, no dia 10 de novembro do ano passado. Segundo a agência, foram verificados vários problemas, inclusive falhas na manutenção nas linhas de transmissão da empresa que levam a energia de Itaipu para o Sudeste. Foi nesse sistema de transmissão que se originou o blecaute.

Os fiscais da Aneel avaliaram, por exemplo, que a terceira linha de Itaipu não deveria ter caído juntamente com as outras duas que caíram antes, e ainda houve problemas na retomada do abastecimento, depois que a terceira linha foi desligada. Furnas ainda pode recorrer da decisão.