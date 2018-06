Aneel prevê vários blecautes em Florianópolis durante o verão

Durante o verão a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, pode enfrentar blecautes, segundo previsão do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Jerson Kelman. Os blecautes devem acontecer devido à falta de investimentos na expansão do sistema de distribuição de energia, segundo Kelman. O diretor da agência reguladora disse que os investimentos não foram feitos pela distribuidora local - a Celesc - em função de restrições ambientais. A empresa não teve a licença ambiental para realizar as obras, porque a Câmara de Vereadores não autorizou. "Sem esses investimentos, é alta a probabilidade de haver blecautes nos horários de pico", explicou Kelman.