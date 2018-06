Anhangüera é liberada depois de interdição de seis horas A Rodovia Anhangüera foi liberada nos dois sentido, na região de Cajamar, de acordo com a AutoBan, concessionária que administra o Sistema Anhangüera-Bandeirantes. A rodovia ficou interditada, desde às 3 horas desta quinta-feira, na altura do Km 36 em razão da forte chuva que caiu na região e causou o transbordamento do córrego que fica ao lado da estrada. Segundo a Autoban, esta foi a primeira vez que a Anhangüera ficou totalmente interditada naquela área em razão de alagamento de pista.