Anhangüera será interditada para instalação de passarela O trecho do km 17 da Rodovia Anhangüera será interditado nos dois sentidos, entre as 22 horas de quarta-feira e 5 horas de quinta, devido à instalação de uma passarela. A AutoBan, concessionária responsável pela via, organizou desvios. Quem segue para a capital paulista terá de desviar no km 18, Trevo do Jaraguá, para a via marginal, com retorno à rodovia na altura do km 16. Já quem vai para o interior, encontrará as faixas da esquerda e central bloqueadas e seguirá pelo acostamento. No momento do lançamento da viga, o trafego seguirá em comboio, acompanhado pelas viaturas da AutoBan e da Polícia Militar Rodoviária. Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas por meio do Disque AutoBan (0800 055 55 50). Em caso de chuva ou garoa, a instalação da passarela poderá ser adiada.