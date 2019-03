Anitta encerra folia com megablocos no Rio

RIO - O carnaval terminou oficialmente às 12h da última quarta-feira,6, mas a folia continua a todo o vapor no Rio de Janeiro, neste fim de semana. São 42 blocos previstos para desfilar nas ruas da cidade - entre eles os chamados megablocos da cantora Anitta e o Monobloco. No sambódromo, na noite de sábado, 9, é a vez do desfile das escolas campeãs, lideradas pela Estação Primeira de Mangueira, a grande campeã do carnaval deste ano.

O Bloco das Poderosas, de Anitta, desfila no centro do Rio a partir das 9h da manhã do sábado e no dia seguinte, ela se apresenta em São Paulo. Cinquenta foliões com deficiência auditiva vão participar da festa com mochilas - cedidas por um dos patrocinadores - que vibram de acordo com a música. A ideia é integrá-los à folia. A cantora promete outras surpresas em sua quarta participação no carnaval carioca.

"Estou muito animada para o bloco de 2019", afirmou a cantora, em comunicado oficial. "É o meu quarto ano aqui no Rio de Janeiro, que é a minha cidade. Tenho certeza que será especial. Estarei acompanhada de convidados incríveis, mas tenho mais algumas surpresas para vocês."

Além do Bloco das Poderosas, vão desfilar pelo menos mais 20 blocos, ao longo de todo o sábado, em diferentes pontos da cidade. Entre eles, Bafafá, em Ipanema; Quizomba, na Lapa; Chulé de Santa, em Santa Teresa; Sepulta Carnaval, no Engenho de Dentro; e Sambando no Miudinho, em Madureira.

À noite, a festa será no sambódromo, com o desfile das seis escolas do grupo especial mais bem colocadas no carnaval. O destaque, claro, vai para a Mangueira, grande vencedora deste ano, com um enredo que exalta os heróis invisíveis da história do Brasil, "Histórias para ninar gente grande", entre eles a vereadora assassinada no ano passado, Marielle Franco.

Com um samba enredo que caiu na boca do povo, a escola promete emocionar novamente. Mas quem for ao sambódromo para ver a Mangueira, vai ter que ter paciência. O desfile começa às 21h15, com a apresentação da Mocidade, e segue com Salgueiro, Portela, Vila Isabel e Viradouro. A Mangueira encerra a festa, a partir das 2h40. Ainda há ingresso disponíveis no site da Liga das Escolas de Samba do Rio, Liesa.

No domingo, não tem descanso. O Monobloco é a grande atração pela manhã, a partir das 8h, no Centro do Rio. Mas estão previstos os desfiles de pelo menos 15 outros blocos, na zona sul, zona norte e no centro. O Bloco da Ressaca, em Pedra de Guaratiba, encerra os festejos a partir das 20h, na zona oeste.