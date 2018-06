Aniversário de SP é comemorado com bolo gigante no Bixiga Paulistanos comemoraram o aniversário de 453 anos com o tradicional bolo no bairro do Bixiga. O tamanho do bolo cresce a cada ano, como a cidade comemora seu 453º aniversário, o bolo de oito toneladas tinha 453 metros. Cortado às 11h52 na Rua Rui Barboza, demorou 82 horas no forno e mais 48 horas para ser preparado. De laranja e de coco, somente a cobertura pesada uma tonelada.