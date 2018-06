Aniversário de SP terá shows no Ipiranga e Ibirapuera A programação oficial de comemoração dos 453 anos de São Paulo deve ser anunciada esta semana, mas na terça-feira, 10, o prefeito Gilberto Kassab já confirmou shows nos parques da Independência e do Ibirapuera. No Ipiranga, a abertura dos shows será feita pelo grupo Nação Zumbi, seguido pelos Mutantes, com a participação de Zélia Duncan. No auditório do Parque Ibirapuera, também na zona sul, está prevista apresentação erudita com a Orquestra Sinfônica Municipal e o Coral Lírico, com participação da soprano Céline Imbert.