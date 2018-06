ANJ cobra investigação sobre morte de jornalista

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) cobra investigação do assassinato do jornalista José Rubem Pontes de Souza, de 39 anos, diretor presidente do Entre-Rios Jornal, de Três Rios (RJ). Em nota divulgada ontem, a ANJ manifestou "pesar e indignação", aguardando "rápida investigação do crime por parte das autoridades, com a identificação e prisão dos seus autores, assim como a descoberta das motivações do assassinato". O jornalista, de 39 anos, foi assassinado no dia 30 de outubro em Paraíba do Sul, a 147 quilômetros do Rio. De acordo com a polícia, Souza foi baleado no pescoço.