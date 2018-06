ANJ condena agressões a jornalista cearense A Associação Nacional de Jornais (ANJ) condenou "as covardes agressões" praticadas contra o jornalista Gilvan Luiz, editor do jornal Sem Nome, em Juazeiro do Norte (CE). Três homens sequestraram e torturaram o jornalista antes de abandoná-lo dentro de um veículo. Na nota, assinada pelo vice-presidente Júlio César Mesquita, responsável pelo Comitê de Liberdade de Expressão, a ANJ diz esperar que as autoridades, além apurar o ocorrido, identifiquem os agressores e tomem providências cabíveis para sua punição.