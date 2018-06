ANJ condena invasão de jornal de Marília (SP)

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou ontem nota em que condena a invasão do jornal Correio Mariliense, em Marília, na segunda-feira. Além de furtar computadores e equipamentos, os criminosos tentaram incendiar as instalações. Para a entidade, um sinal de que a ação "não se limitou a um crime contra o patrimônio da empresa". A ANJ cobrou a investigação rápida do caso para identificar os autores do crime.