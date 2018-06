Anna Petta devolve verba de ONG do Esporte

Em novembro de 2010, a ONG Via BR recebeu R$ 278,9 mil para produzir um documentário sobre a Comissão da Anistia. Em seguida, a entidade subcontratou a Hermana, empresa de produção cultural criada pela mulher do ministro e sua irmã, Helen, para prestação de serviços de assistente de pesquisa.

No mês passado, Anna Petta ressarciu o pagamento de R$ 32,1 mil feito pela Via BR ao tomar conhecimento, segundo ela, de que a ONG tinha contratos com a pasta comandada pelo marido. Dirigida por Adecir Mendes Fonseca e Delman Barreto da Silva, filiados ao PC do B, a entidade foi contratada em maio de 2010 pelo Ministério do Esporte para promover a participação social na 3.ª Conferência Nacional do Esporte, por R$ 272 mil.

"Já havia concluído o trabalho e não saio por aí perguntando se uma entidade que me contrata tem convênio com o Ministério do Esporte. Tenho uma vida completamente independente do Orlando, tenho uma carreira e não posso ir junto nessa avalanche", disse Anna ao Estado, na noite de sexta-feira.

Ela enviou cópia do depósito bancário, confirmado na noite de sexta-feira pelo Ministério da Justiça. Em nota, a pasta informou que "não há contrato direto do Ministério da Justiça com a Hermana Filmes ou com Anna Cristina Lemos Petta".

Pelo contrato entre a Via BR e a Hermana, a empresa de Anna Petta recebeu R$ 43,5 mil, dos quais R$ 5,7 mil correspondentes à parcela oferecida como contrapartida da ONG. Sobre a diferença entre o valor recebido e o devolvido, Anna disse apenas: "Isso eu não sei".