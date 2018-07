Antebraço tatuado é encontrado em praia do Rio Um antebraço foi encontrado na Praia de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, na altura do número 254 da Avenida Repórter Nestor Moreira, por pessoas que passavam pelo local neste domingo à tarde. Policiais do 2º Batalhão, em Botafogo, que recolheram o membro, afirmaram que ele pertencia a uma pessoa de cor branca, provavelmente uma mulher, e tinha uma tatuagem com as iniciais RA. O antebraço foi levado para o Instituto Médico-Legal e o caso, registrado na 10ª Delegacia Policial (Botafogo). Em janeiro, a cabeça de um homem foi encontrada no banheiro masculino do quinto piso do shopping center Rio Sul, um dos maiores da cidade, no mesmo bairro. A cabeça estava dentro de um saco plástico e foi colocada em uma lixeira, perto da garagem do shopping.