"Antonias" agitam Marquês de Sapucaí As cantoras Leilah Moreno e Cindy do filme Antonia animaram o camarote da Nova Schin com um pequeno show realizado no intervalo entre os desfiles da Salgueiro e da Portela. O show, inusitado em dia de samba, animou os famosos do camarote. Leilah Moreno, ex de Fabio Jr, disse que já desfilou na Mangueira em 2002 e adorou retornar a Sapucaí. Ela se disse surpresa com o sucesso do filme, que recebeu boas críticas no festival de Berlim. Leilah explicou que fez os testes para Antonia acreditando que era um comercial de TV e, agora, já se prepara para representar o cinema brasileiro também no festival de Miami.