Anvisa anuncia recall de sorvetes Häagen-Dazs por possível presença de substância tóxica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta quarta-feira, 17, o recolhimento (recall) preventivo de sorvetes de massa e picolés da marca Häagen-Dazs com validade entre 16/5/2023 e 29/6/2023 (veja lista abaixo). A medida foi adotada após a General Mills, responsável pela marca, identificar nos produtos traços de 2-cloroetanol (2-CE), uma substância que pode ser tóxica, gerada a partir do processo de extração do aroma de baunilha.

Por meio de uma resolução (2.676/2022) publicada nesta quarta, a agência formalizou o processo de recolha dos produtos, além de proibir a importação, a distribuição, a comercialização do sorvete. Em nota, a Generall Milss afirmou que os riscos do 2-cloroetanol à saúde humana ainda "são inconclusivos", e que o Brasil não prevê, por lei, uma quantidade tolerável de consumo da substância.

"Como medida de extrema precaução, a General Mills decidiu proceder ao recolhimento voluntário dos produtos, tendo em vista que os potenciais riscos à saúde relacionados ao 2-cloroetanol ainda são inconclusivos, não sendo possível afastar a sua genotoxicidade. Não há limites residuais toleráveis para essa substância na legislação brasileira", manifestou a empresa.

No mês passado, a General Mills já havia identificado a mesma substância 2-CE em outro sorvete da marca, do sabor baunilha, servidos em potes cartonados de 415 g (473 mL), com data de validade entre 07/07/2022 e 18/07/2023. Foi por meio da investigação e testagem destes produtos recolhidos, que foram encontras traços da substância nos sorvetes do atual recall.

Os sorvetes que estão sendo recolhidos são

Pote de sorvete Häagen-Dazs Belgian Chocolate – sorvete de chocolate com pedaços de chocolate (473 mL);

Copinho de sorvete Häagen-Dazs Macadamia Nut Brittle – sorvete sabor baunilha com macadâmia crocante (100 mL);

Pote de sorvete Häagen-Dazs Macadamia Nut Brittle – sorvete sabor baunilha com macadâmia crocante (473 mL);

Picolé Häagen-Dazs Vanilla Caramel Almond – sorvete sabor baunilha com calda de caramelo salgado e cobertura de chocolate ao leite com amêndoas 70 g (80 mL);

Picolé Häagen-Dazs Cookies & Cream – sorvete sabor baunilha com pedaços de biscoito 70 g (80 mL).

O que é 2-cloroetanol (2-CE)?

De acordo com a Anvisa, o 2-cloroetanol (2-CE) tem sido identificado em diversos produtos alimentícios, e é comum ser associado à utilização de óxido de etileno (ETO), uma substância mutagênica (que pode provocar uma mutação nas células humanas) e carcinogênica (que provocam câncer).

Mas, no caso do atual recolhimento dos produtos da Häagen-Dazs, a contaminação teve origem na reutilização do solvente usado na fabricação do aroma, e não há relação com o uso de óxido de etileno (ETO), segundo a General Mills.

"Pelas informações científicas disponíveis, não há evidências até o momento que indiquem que o 2-CE tenha propriedades carcinogênicas (que podem causar câncer) e mutagênicas (que podem causar alterações capazes de provocar danos às células humanas), sendo desconhecidos, até o momento, seus impactos na saúde. Entretanto, não é possível descartar a sua genotoxicidade, ou seja, a possibilidade de causar alterações no material genético", informou a Anvisa.

O que fazer se tiver adquirido o produto

A General Mills e a Anvisa alertam que, aqueles que adquiriram os produtos com as datas de validade citadas, não devem consumir produto. A recomendação é gardar a embalagem e entrar em contato com a General Mills por meio do telefone 0800-031-0707 (de segunda a sexta-feira, das 08h às 12 e das 13hs às 17hs) ou do endereço eletrônico sac.haagendazs@genmills.com, para esclarecimentos, troca ou reembolso.