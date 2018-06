Anvisa começa vacinação contra Sarampo no Amazonas A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disponibilizou cerca de 50 mil vacinas contra o sarampo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no porto e na rodoviária de Manaus. As vacinas começaram a ser aplicadas na quarta-feira em pessoas que viajam para a Venezuela. Um surto da doença foi detectado naquele país no fim de 2006, além de casos de sarampo também na Bahia. O Brasil não registrava casos de sarampo há cinco anos. A vacinação é indicada para qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade e o ideal é que seja tomada dez dias antes da viagem para garantir a imunização. Nas férias de janeiro, segundo dados da Amazonastur, órgão oficial de turismo no Estado, pelo menos 200 mil amazonenses cruzam a fronteira para o Caribe venezuelano. Um dos caminhos preferidos é pela BR 174 (Manaus-Boa Vista), que liga o Brasil a Puerto la Cruz, no litoral venezuelano. Segundo a Amazonastur, também poderão ser vacinadas quem viaja para a Bahia e também profissionais dos aeroportos, profissionais da saúde, das agências de turismo, taxistas e outros grupos de risco. Pessoas com febre, manchas avermelhadas no corpo, coriza e conjuntivite associados devem procurar o serviço médico do país em que se encontram. Os pacientes com suspeita de sarampo serão submetidos à coleta de sangue para sorologia.