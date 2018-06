Anvisa libera navio retido no Rio após passageiros passarem mal

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que o navio "Vision of the Seas" retido em Búzios, no Rio de Janeiro, desde quarta-feira, 3, após passageiros passarem mal, está liberado para seguir ao destino final, no porto de Santos, litoral de São Paulo.

De acordo com o órgão, cerca de 300 pessoas a bordo apresentaram sintomas de vômito e diarreia. A embarcação deixará o Rio, provavelmente na parte da tarde desta quinta-feira, sob acompanhamento de fiscais da Anvisa.

A decisão da liberação foi tomada após a Anvisa verificar que "o número de casos está decrescendo e a evolução clínica dos pacientes permanece positiva". Apesar da melhora dos passageiros, a embarcação passará por outra inspeção sanitária assim que chegar em Santos. O órgão informou que as amostras de água e alimento recolhidas pelos agentes serão examinadas pelo Laboratório Noel Nutels, no Rio.

O navio Vision of The Seas, da empresa Royal Caribbean International, viajava com aproximadamente 2 mil passageiros e 700 tripulantes.