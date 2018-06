Anvisa pede inspeção na fábrica de Toddynho

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) solicitou à Vigilância Sanitária de São Paulo que seja feita uma inspeção na fábrica da Pespsico em Guarulhos, onde é produzido o achocolatado Toddynho, segundo informações da Agência Brasil.

O órgão já se reuniu com representantes da empresa para avaliar o recolhimento do produto, que vem sendo conduzido pela própria Pepsico. Durante o encontro, foram apresentadas as medidas adotadas pelo fabricante para retirar o produto do mercado e informar aos consumidores que o lote L15 51 23:04 a 23:46 (distribuído no Rio Grande do Sul) não deve ser consumido.

“De acordo com a avaliação laboratorial feita pelo controle de qualidade da empresa, houve uma falha na vedação da conexão entre dois tubos, que provocou a contaminação do produto por Bacillus cereus. Essa bactéria está presente no meio ambiente, mas, quando presente em alimentos, pode levar a quadros de vômitos, náuseas e diarreia”, informou a Anvisa.

Segundo a agência, a inspeção na fábrica e a análise da documentação apresentada pelo fabricante serão importantes para definir se há necessidade de alguma ação complementar. A Pepsico confirmou que receberá visita.