Ao chegar cedo, alemão escapa do acidente com Voo 447

Um alemão de 39 anos que tinha um assento reservado no Voo 447 da Air France, que caiu no Atlântico, chegou cedo demais no Aeroporto Tom Jobim, no Rio, para o voo da noite de domingo e acabou sendo colocado numa viagem antecipada para Paris.Emin Hasic, morador da cidade de Barssel, no norte da Alemanha, disse nesta sexta-feira, 5, que, embora tenha tido problema para encontrar o terminal de embarque, chegou bem antes do horário de partida do Voo 447.

